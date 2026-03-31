「布団干し」は比較的工程が少ない家事ですが、間違ったやり方をしている人は少なくありません。よかれと思ってやっているその行為が、かえって布団を傷めたり、ダニやカビの原因になったりすることも……。今回は、布団の寿命を縮めかねないNG行為6つと、正しい布団ケアの基本を家事アドバイザーが解説します。1. 長時間干しっぱなしにする布団を長時間、特に朝から夕方まで干しっぱなしにすることは避けましょう。乾燥させすぎる