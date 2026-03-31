Image: NASA 地球にとって、人間は重すぎる存在なのかもしれない…。慌ただしく過ぎる毎日。世界の動きが速すぎてついていけない感に押しつぶされそうになることもありますよね。でも、新たな研究によると、むしろそんな感覚とは裏腹に、地球の自転は劇的に遅くなっているそうですよ。地球の自転が遅くなってる？ウィーンとチューリッヒの地球物理学者たちは、主に後期鮮新世以降の全球的な