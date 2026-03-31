昨年末をもってME:Iとしての活動を終了した石井蘭が、「PlayStation」と「WIND AND SEA（ウィンダンシー）」のコラボレーションコレクション第2弾のモデルに起用された。【写真】スラリとした美脚！石井蘭が起用されたビジュアル一覧（13枚）■二面性をテーマにした世界観を体現Girls2を卒業後、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、同番組から誕生したガールズグループME:Iのメンバーと