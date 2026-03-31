ライフスタイル領域のメディア運営と不動産事業を展開するAZWAYは、2026年3月17日、お子さんのいる10代〜60代男女を対象に実施した「ママ友付き合いに関するアンケート」の結果を発表した。ママ友付き合いのストレス...「感じたことがある」75.0％調査では、ママ友（保護者同士）の付き合いについてストレス経験を聞いたところ、「ない」は25.0％にとどまり、4人に3人が何らかのストレスを感じた経験があるようだ。また、「1〜2回