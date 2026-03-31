あす4月1日から、自転車の交通違反に対する「青切符（交通反則告知書）」制度がついに導入されます。 【写真を見る】明日から自転車に「青切符」導入！知っておくべき違反と反則金まとめイヤホンは？歩道は？罰金はいくら？警察への取材で疑問解消（山形） 「何が違反になるの？」「反則金はいくら？」といった疑問を解消するため、警察への取材で分かった新ルールのポイントを分かりやすくまとめました。 1. なぜ「