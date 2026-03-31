◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-2 中日 (31日、バンテリンドーム)中日がホーム開幕戦で巨人に逆転負けを喫し、開幕4連敗となりました。2回、新助っ人のサノー選手が巨人先発・ウィットリー投手の変化球を振りぬき、レフトスタンドへのソロホームラン。来日初ヒットをホームランで飾り、中日が1点先制します。さらに5回には木下拓哉選手と村松開人選手の連打で1アウト2、3塁のチャンスを作ると、田中幹也選手がレフトへのタイムリー