「中日２−５巨人」（３１日、バンテリンドーム）中日が逆転負けで４連敗。同点の九回、４番手の藤嶋が３四球で２死満塁のピンチを招くと、丸に右越えに３点二塁打を浴びた。先発の金丸は６回５安打２失点。１０１球を投げ７三振を奪った。２−０の六回に２死一塁から連打で１点を返されると、２死二、三塁から連続四球を与え、押し出しで２点目を失い同点に追いつかれた。打線は二回、新助っ人のサノーが左翼スタンドへ