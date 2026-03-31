◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハムの細野晴希投手がロッテ戦で史上91人目（通算103度目）のノーヒットノーランを達成した。細野といえば、23年のドラフト会議当日の取材が忘れられない。母校・東洋大の会見場。細野はドラフト会議に合わせて午後4時30分からスタンバイ。しかし他校のライバルがどんどん1位指名されるのに対し、自身の名前はなかなか呼ばれなかった。記者も会見場に