新潟県湯沢町は、女性職員が現金600万円以上を私的に使用していたことが発覚したとして、この女性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。3月30日付けで懲戒免職処分となったのは、湯沢町役場の会計室で会計係長を勤めていた女性職員(60)です。女性職員は2024年秋ごろから2025年3月ごろまでの間、担当業務で取り扱っていた現金の一部642万円あまりを自身が管理していた金庫から無断で持ち出し、私的に使用していました。湯沢町に