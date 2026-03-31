プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が31日、自身のインスタグラムを更新し、スキーに初挑戦するショットを公開した。「この冬。人生初スキー」とつづり、ピンクのウェアに身を包み、帽子、マフラー、手袋を付けてポーズを決めるショットを投稿。不安そうな表情でゲレンデに立つ姿の画像4枚も披露し、「スケートと滑る感覚似てるって聞いてたんだけどな」としかめっ面の顔文字を添えた。フォロワーからは「不安