◇パ・リーグ日本ハム9―０ロッテ（2026年3月31日エスコンF）本拠地開幕戦で2発を放った日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）は、ノーノー達成の細野とお立ち台に上がった。インタビュアーにどんな景色が見えるか聞かれ、「危うく最悪な景色になるところでした。ホントにホントによかったです」とスタンドを笑わせた。細野の偉業まであと1人の9回2死から代打・山口の一、二塁間のゴロを捕球にいったがポロリ。球場が凍り