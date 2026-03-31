横浜市庁舎（資料写真）国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）総会の開催候補地に横浜市が決定した。ＩＰＣＣ事務局での承認後、正式に決定する。国内での開催は３回目で、市内では２０１４年以来２回目。市は２７年３〜９月に市内で開催される国際園芸博覧会（園芸博）との相乗効果を狙い、誘致活動を展開していた。ＩＰＣＣ総会は来年後半に開催され、各国の政府関係者や研究者など約５００人の参加を予定している