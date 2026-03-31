◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）中日の石伊雄太捕手が、ベンチを外れた。試合後、井上監督が「帯状疱疹（ほうしん）が出た」と明かした。復帰のメドについては「（症状が）ひどかった。どれぐらいで回復できるか分からないので、毎日、にらめっこ（体調のヒアリング）という形になる」と説明した。石伊は開幕から３試合でスタメンマスクをかぶった。２７日の広島との開幕戦（マツダ）では４