◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）僅差の接戦で勝敗が決した。だからこそ、振り返ってみれば中盤の「１点」を巡る攻防も大きかった。巨人の５回の守備。０―１で１点ビハインドの状況で１死二、三塁のピンチを迎えた。ここで中日の１番・田中が三遊間を破って左前適時打。２点目が入った。二塁走者の村松は一度は三塁でストップしたが、左翼・キャベッジが打球をファンブル。それを見た