ダイエットで激変した姿が話題の人気芸人の近影にネットには衝撃の声が上がっている。３１日までに新山のインスタグラムと雑誌ａｎａｎの公式インスタグラムは共同でリール動画をアップし、「＃さや香＃新山のグラビア撮影に密着約５ヶ月間、ストイックなトレーニングを重ね、マイナス１３ｋｇを見事達成した新山さんそんな新山さんのグラビア撮影当日に密着果たして、その仕上がりとは？」と記して投稿。リール動画では