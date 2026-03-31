21:30 カナダ実質GDP（1月） 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想0.4%前回1.0%（前年比) 22:00 米住宅価格指数（1月） 予想0.1%前回0.1%（前月比) 米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月） 予想1.38%前回1.38%（前年比) 22:10 スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、イベント講演 22:45 米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月） 予想55.0前回57.7 23:00