佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 現地時間3月30日、ドジャースの佐々木朗希投手（24）が本拠地ドジャースタジアムで行われたガーディアンズ戦に今季初先発初登板。 今季初登板で4回0/3を4安打1失点、4奪三振と試合を作る好投を見せたが、チー