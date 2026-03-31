プロ野球・パ・リーグ、日本ハムの細野晴希が３１日、エスコンフィールドでのロッテ戦で、ノーヒットノーランを達成した。細野は１５０キロ台の快速球と低めへの鋭い変化球で相手打線を寄せ付けず、２四死球を与えただけで、１２８球で投げきった。２４歳の細野は東洋大からドラフト１位で入団して３年目の左腕。日本ハム・新庄監督「（細野は）すごい！初回に四球を出したが、（二遊間の）山県君と水野君でのダブルプレーで