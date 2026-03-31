新潟市では31日に標準木のソメイヨシノが開花したと気象台が発表しました。平年より8日、去年より6日早い開花です。各地の開花予想を見てみます。高田城址公園は3月31日の予想でしたが、4月1日以降に期待です。弥彦公園や新発田城址公園、五泉市の村松公園は、4月2日。分水おいらん道中で有名な燕市の大河津分水は4月3日の予想です。