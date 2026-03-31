グアムのアメリカ軍基地で、去年、海上自衛隊の哨戒機が駐機中に後方に移動し、損傷した事故で、修理前の調査にかかる費用だけで約3億円、修理全体にかかる費用が概算で約20億円にのぼる見通しであることが、関係者への取材でわかりました。この事故は、去年11月、共同訓練に参加するため、グアムのアメリカ軍基地に駐機中だった海上自衛隊のP1哨戒機が、後方に移動し、防風壁と接触して機体の一部が損傷したものです。防衛省は、3