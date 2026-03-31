シンガー・ソングライターtuki.が31日、“活動終了”を自身のX（旧ツイッター）で報告した。「日頃より応援してくださっている皆様へ」と題した投稿で、「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と報告。「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました