熊本市の市立学校教育におけるタブレット端末の活用について、その効果と、いわゆる副作用を検証する会議が開かれました。熊本市は、市立の小中学校で1人に1台タブレット端末を割り当て、様々な授業に活用しています。ことし1月にかけて児童・生徒と教員に取ったアンケートによりますと、児童・生徒からは「楽しみながら学習できる」などタブレット教育の効果を感じる回答が9割前後を占め、教員からも、タブレットが「授業改