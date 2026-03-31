◇セ・リーグ巨人5―2中日（2026年3月31日バンテリンD）巨人の大勢投手（26）が31日に出場選手登録され、開幕4戦目となった同日の中日戦（バンテリンD）で今季初登板。今季初セーブを挙げて通算82セーブとし、球団単独3位に浮上した。2―2で迎えた9回、巨人打線は相手4番手右腕・藤嶋から3四球をもらって2死満塁。田中瑛の代打・丸が右翼に打ち上げた飛球はカリステが目測を誤ったこともあって3点適時二塁打となり、満塁