4回西武無死一塁、小島が右越えにプロ初本塁打となる逆転2ランを放つ＝ベルーナドーム西武は1―2の四回に新人の小島がプロ初本塁打となる2ラン。直後に追い付かれたが、八回に林安可の2点二塁打で勝ち越した。4番手のラミレスが白星を挙げ、新人岩城がプロ初セーブ。オリックスはペルドモが誤算だった。