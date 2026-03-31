フランスの農事功労章を授与され、あいさつする山下智久さん＝31日午後、東京都港区のフランス大使公邸ワインを題材とした人気漫画「神の雫」を通じて日仏友好に貢献したとして、原作者、樹林ゆう子さんと弟の伸さん、ドラマ化作品で主演した俳優、山下智久さんにフランスの国家勲章が31日授与された。マクロン大統領の来日に合わせ、東京で式典が行われた。フランス大使公邸で行われた式典ではバロ外相が農事功労章を、亜樹直