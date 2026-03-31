9回巨人2死満塁、代打丸が右越えに走者一掃の決勝二塁打を放つ＝バンテリンドーム巨人が逆転勝ち。0―2の六回に松本の適時打と押し出し四球で追い付き、九回2死満塁から代打丸の3点二塁打で勝ち越した。4番手の田中瑛に白星が付き、今季初登板の大勢がセーブ。中日は開幕4連敗。九回は藤嶋が打たれた。