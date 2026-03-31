長野地検は31日、20代の知人女性に対する不同意性交の罪で東京都杉並区の会社員池田美陽氏（30）を在宅起訴した。信濃毎日新聞社は同日、池田被告は同社社員だとし「深くおわび申し上げる。裁判の状況を注視し、厳正に対処する」とのコメントを出した。起訴状によると、2024年3月15日、長野県飯山市内の住宅で知人女性に同意なく性交したとしている。今年2月27日付の信濃毎日新聞の報道によると、事件当時、記者だった。地検は