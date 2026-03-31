山中竹春氏（資料写真）横浜市の山中竹春市長にパワーハラスメントなどが疑われる言動があったと告発された問題を巡り、市は３１日、第三者調査委員から調査期間を７月末までにしたいとの要請があったと発表した。市側は当初、調査期間の目安として３カ月を想定していた。市総務局によると、調査委員から市側に「大まかなスケジュールを検討した結果、３カ月では厳しい」との説明があり、要請を受け入れた。調査は３月１６日