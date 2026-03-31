3月31日、女優の吉岡里帆が4月24日から放送される日清食品・日清のどん兵衛CM「帰ってきたどんぎつね篇」に出演することが発表された。放送を前にWeb上で動画が公開されているが、そのビジュアルが話題となっている。「吉岡さんが日清食品・日清のどん兵衛のCMに出演するのは4年ぶりとなります。前回、『さよなら、どんぎつね篇』では白色のワンピースなど可愛らしさを感じさせる衣装を身につけて、視聴者の心を鷲掴みにしていま