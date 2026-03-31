北の大地が、歴史の震源地になった。日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンフィールド北海道で行われたロッテとの本拠地開幕戦に先発し、９回を投げ切って１四球１死球に抑え込み無安打無得点。プロ野球史上９１人目のノーヒットノーランを成し遂げ、チームを９―０の快勝に導いた。２０２３年から本拠地を移したエスコンフィールドでの達成者は史上初。２０２３年ドラフト１位で東洋大から入団した３年目の左腕が、