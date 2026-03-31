実業家の三崎優太氏が３１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、てんちむにプロポーズした瞬間を振り返った。三崎氏とてんちむは今年１月３０日に入籍し、今月２８日に発表していた。三崎氏は「２０２６年の１月１日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と結婚発表時に明かしていたが、この日の動画では「２０２５年１２月３１日までは友達で、カウントダウンしていたが、いきなり運命の赤い稲妻がピー