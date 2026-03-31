中道改革連合の階猛幹事長は３１日、国会内で行われた党常任幹事会の終了後、会見。前衆院議員の福田昭夫氏（栃木県２区総支部）、篠田奈保子氏（北海道第７区総支部）、岡田悟氏（兵庫県第７区総支部）の離党を発表した。立憲民主党と公明党が衆院選（２月８日投開票）の直前に結成した中道は選挙戦の結果、改選前の１６７議席から４９議席と大きく議席を減らした。冒頭、階氏は「前衆院議員の離党について福田昭夫さん、篠