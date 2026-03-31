◆バイオレットＳ（４月５日、阪神競馬場・ダート１４００メートル、３歳オープン）２４年に新設された同レースは、初年度が交流重賞２勝のエートラックス、昨年は同重賞３勝のヤマニンチェルキと、２年連続でのちの重賞ウィナーが勝利を挙げる出世レース。今年は美浦・加藤士津八厩舎がサマーゲール（牡、父へニーヒューズ）と、マジッククッキー（牡、父マインドユアビスケッツ）の２頭をスタンバイさせている。ここまで２戦