元ＳＫＥ４８のタレントで実業家の平松可奈子（３４）が所属事務所を退所したことを発表した。平松は３１日、自身のインスタグラムを更新。「この度、私平松可奈子は２０２６年３月３１日をもちまして、株式会社オスカープロモーションを退所し、今後はフリーランスとして活動していくこととなりました」と報告した。「２０１６年にＳＫＥ４８を卒業し、アイドルとしてのセカンドキャリアを志した私にとってこの１０年間の