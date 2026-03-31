フリーアナウンサーとして復職した元ＴＢＳの佐藤渚アナウンサーが３１日までにＳＮＳを更新。家族ショットを披露して話題になっている。自身のインスタグラムに家族でいちご狩りに行く様子を披露した。夫で元日本代表ＭＦの柏木陽介氏と２人の息子との家族ショットなどをアップし、「岐阜から行く春休みにもオススメおでかけスポット」と書き出すと、続けて「岐阜県山県市にある、みとか農園今年もいちご狩りに行ってきまし