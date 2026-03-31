落語家の月亭八方が３１日、大阪・天満天神繁昌亭で「月亭八方喜寿記念公演『八方のおねだり寄席』」を開催。喜寿記念公演第５弾の“ツアーファイナル”で、落語と浪曲をハイブリッドさせた一席を披露し、さらに西川きよしとのトークでもファンを酔わせた。８年前から人間国宝の浪曲師・京山幸枝若に「素人として」師事して浪曲を習っている八方。「奥歯でちょっとかじった程度」と謙遜しつつ「落語のようで落語でない。浪曲の