◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の大勢投手（２６）が今季初登板でセーブをマークした。３点を勝ち越し、５―２で迎えた９回から登場。１回パーフェクトで熱戦を締めた。この日出場選手登録されたばかりの右腕。最速１５６キロの速球を軸に連敗ストップに貢献した。昨季は「８回の男」として最優秀中継ぎのタイトルを初受賞。今年はＷＢＣ出場の影響を考慮され、開幕１軍メンバーから