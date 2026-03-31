◆パ・リーグ西武５―３オリックス（３１日・ベルーナドーム）西武が林安可外野手の一打で本拠地開幕戦を白星で飾った。同点の８回、先頭の長谷川が左翼線を破る二塁打で出塁すると、西川も中前安打と二盗で続き無死二、三塁としたところで、４番・林安可が右翼線へ２点適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。打線は１点を追う２回、１死二、三塁で源田の二ゴロの間に同点に追いつくと、再び１点を追う４回無死一塁ではドラ