A.B.C-Zが、2025年に開催したライブツアー＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞のBlu-ray & DVD、そしてライブ音源配信アルバムを本日リリースした。本ツアーは、A.B.C-Zが「熱量を届ける」をテーマに開催したものだという。公式SNS等ではリリースカウントダウンとして、連日ダイジェスト映像を公開してきたが、ついに本日リリース日を迎えた。そして発売を記念してパッケージ本編の中から、ファンからも熱い支持を