◆パ・リーグ西武５―３オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックスが今季初の逆転負けで２敗目を喫した。同点の８回、５番手・ペルドモが無死二、三塁から林安可に決勝の右翼線２点二塁打を献上。２５年にパ・リーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げた「８回の男」が崩れた。打線は両軍無得点の２回、２死三塁から若月の中前適時打で先制。同点の４回は２死一塁から若月が今度は右中間に一時勝ち越しの適時二塁打