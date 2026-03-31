NHKの小林菜夏(ななつ)アナウンサーが31日、自身のインスタグラムを更新し、“初鳴き”(新人アナウンサーが放送で初めてしゃべること)を終えたことを報告した。 【写真】かわいく自撮り…ってチラ見せした腹筋はかわいくない！ 小林アナは東京都大田区出身。岩手での生活は初めてということもあり、インスタでも「おばんです!」と方言であいさつした。「小林菜夏(ななつ)ですNHKの新人キャスターとして