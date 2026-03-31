記事ポイントME TOKYOがZ世代女子のインサイトを分析する新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立来場者701名を対象にした初の自主調査「Z世代女子トレンド調査」で2026年の5つのトレンドを公開ブランド誕生3年で累計約700万人が来場し、来場者の75％が女性というZ世代女子中心の施設 体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」を展開するマルハン東日本が、Z世代女性のインサイト調査・分析を行う新リサーチ機関