記事ポイントさくらみみの「猫耳イラストコンテスト」で集まった支援金99,950円を「大阪さくらねこの会」に寄付応募1作品につき100円・投票1票につき10円で寄付額を算出する仕組みを採用不妊手術済みの印「さくらみみ」の認知拡大と保護猫活動支援を目的としている インターネットサービスプロバイダーのインターリンクが、さくらみみの「猫耳イラストコンテスト」を通じて集まった支援金99,950円を、保護猫活動団体「大阪さ