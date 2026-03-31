記事ポイント和SPAが春限定「和スパ美容液せっけん 桜」を2026年4月1日より数量限定発売桜とヒノキが織りなす上品な和の香りを採用ゆらぎ肌を整える植物美容成分配合・オリーブオイル22%増量 ミス・パリ・グループが運営するSPAブランド「和SPA」から、春限定の「和スパ美容液せっけん 桜」が2026年4月1日（水）より数量限定で発売されます。桜とヒノキが織りなす和の香りに、ゆらぎ肌を整える日本の植物由来美容成分を配合し