記事ポイント2026年3月28日、大井町駅直結の「OIMACHI TRACKS」に都市型リカバリースパがオープン日本初の「トラムサウナ」や希少なケロ材を使用した上質なサウナ空間を完備温温・温冷・冷冷の3つの交代浴やワークスペースで多彩なリカバリー体験を提供 オークランド観光開発が手がける都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」が、2026年3月28日に大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」にオープンしまし