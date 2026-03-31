記事ポイント産業医がいない約97%の事業所でも導入できる企業向け医療顧問サービスストレスチェック全事業所義務化に医師が実施から面接まで一括対応産業医契約よりも手軽な価格帯で年間を通じた健康管理をサポート 日本の事業所の約97%には産業医がいないとされています。北海道産業医オフィスは、従業員50人未満の小規模企業でも導入できる医療顧問サービス『顧問ドクター』の提供を開始しています。産業医契約よりも手軽な