来月は食品や飲料などおよそ2800品目の価格が上がる“値上げラッシュ”となります。3月最終日の31日、月末セールに訪れる方々はどんな買い物をしているのでしょうか？◇◇◇■“大谷割引セール”のスーパーも値上げ準備を3月最終日。“大谷割引セール”で知られる埼玉・川口市のスーパーでは、31日に月末セールを開催。しかし…新鮮市場東本郷店・飯田智成店長「“これから値上げしますよ”ってシール。（Q：きょうから？）そう