記事ポイント日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」が2026年3月20日〜4月5日の17日間開催全国から厳選された40名のプロ講師による400以上のクラスが完全無料「春バテ」対策として快眠・リカバリーを中心にしたウェルネスプログラムが充実 ヨガタウンが、日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を開催しています。全国から厳選された40名のプロ講師が集結し、400以上のヨガク