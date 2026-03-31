「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）阪神がホーム開幕戦に快勝し、連勝を３に伸ばした。打線をけん引したのは佐藤輝だ。初回２死二塁で昨季までの同僚・デュプランティエから先制の適時二塁打。幸先良く試合の主導権を握った。五回は３四球で好機をつくって中野の二ゴロの間に２点目を奪った。そして六回は再び、先頭の佐藤輝が内野安打で出塁。大山が二塁打でつなぐと、高寺と坂本の犠飛で追加点を奪った