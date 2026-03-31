音楽家の坂本龍一の娘で歌手の坂本美雨が29日にX（旧Twitter）を更新。自民党の山本順三参院政審会長がガソリン需要の抑制論を提言したことに対し、「誰のせいでこうなったと思ってるのか」と怒りをあらわにしたものの、ツッコミが殺到する事態になっている。 発端となったのは、29日放送のNHK「日曜討論」で、ガソリン需要について取り上げた際の一幕。現在、イラン情勢によって石油価格が高騰している一方、補助によって1リット